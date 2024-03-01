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Експрезидент Української асоціації футболу вийшов із СІЗО

Суд скасував рішення про тримання Андрія Павелка під вартою.

Експрезидент Української асоціації футболу вийшов із СІЗО
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Колишній народний депутат та ексочільник Української асоціації футболу Андрій Павелко після понад восьми місяців перебування у СІЗО вийшов на свободу.

Як повідомляє "Українська правда", Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу Павелка і скасував рішення про тримання його під вартою. Новий запобіжний захід для експрезидента УАФ не обрано.

Андрій Павелко є обвинуваченим у справі про розкрадання коштів при будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Окрім нього, влітку минулого року за ґратами опинився і тодішній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький. Його суд досі відмовляється випускати з-під арешту. 

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