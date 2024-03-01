Експрезидент Української асоціації футболу вийшов із СІЗО

Колишній народний депутат та ексочільник Української асоціації футболу Андрій Павелко після понад восьми місяців перебування у СІЗО вийшов на свободу.
Як повідомляє "Українська правда", Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу Павелка і скасував рішення про тримання його під вартою. Новий запобіжний захід для експрезидента УАФ не обрано.
Андрій Павелко є обвинуваченим у справі про розкрадання коштів при будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Окрім нього, влітку минулого року за ґратами опинився і тодішній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький. Його суд досі відмовляється випускати з-під арешту.
- Після затримання Павелка у судовому порядку відсторонили з посади голови Української асоціації футболу.
- 25 січня новим президентом УАФ було обрано Андрія Шевченка, який став єдиним кандидатом на цю посаду.