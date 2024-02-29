Українські шпажистки вибороли “золото” у командних змаганнях юніорок на чемпіонаті Європи

Золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок у командних змаганнях здобули українські шпажистки.
Про це повідомляє НОК України.
Українська команда здолала у фінальному поєдинку Францію.
Відзначилися Анна Максименко та Емілі Конрад, які напередодні розіграли особисте золото, а також Аліна Дмитрук та Олександра Романова.
Зустріч завершувала Емілі Конрад, якій за 2 секунди до кінця основного часу вдалося зрівняти рахунок і на пріоритеті вирвати перемогу для України.
На початку шляху до п'єдесталу наш квартет здолав Швецію (45:34) та Румунію (42:40). А далі у півфіналі здобув перемогу лише одним уколом над Угорщиною (45:44).
Українські шпажистки завершили цей чемпіонат із двома золотими та однією срібною медалями.
- Збірна України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів отримала першу нагороду - “золото” в особистих кадетських змаганнях шпажисток виборола 16-річна львів'янка Анна Максименко.