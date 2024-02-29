>
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українські шпажистки вибороли “золото” у командних змаганнях юніорок на чемпіонаті Європи

Українська команда здолала у фінальному поєдинку Францію.

Українські шпажистки вибороли “золото” у командних змаганнях юніорок на чемпіонаті Європи
Українські шпажистки вибороли “золото” у командних змаганнях юніорок на чемпіонаті Європи
Фото: НОК України

Золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок у командних змаганнях здобули українські шпажистки. 

Про це повідомляє НОК України.

Українська команда здолала у фінальному поєдинку Францію.

Відзначилися Анна Максименко та Емілі Конрад, які напередодні розіграли особисте золото, а також Аліна Дмитрук та Олександра Романова.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зустріч завершувала Емілі Конрад, якій за 2 секунди до кінця основного часу вдалося зрівняти рахунок і на пріоритеті вирвати перемогу для України.

На початку шляху до п'єдесталу наш квартет здолав Швецію (45:34) та Румунію (42:40). А далі у півфіналі здобув перемогу лише одним уколом над Угорщиною (45:44). 

Українські шпажистки завершили цей чемпіонат із двома золотими та однією срібною медалями.

  • Збірна України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів отримала першу нагороду - “золото” в особистих кадетських змаганнях шпажисток виборола 16-річна львів'янка Анна Максименко.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies