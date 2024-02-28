Львівська шпажистка виборола три золоті медалі чемпіонату Європи

16-річна шпажистка зі Львова Анна Максименко втретє піднялася на п’єдестал Чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів та юніорів, повідомляє Львівська міська рада.

Відтак дівчина виборола на цих змаганнях в італійському Неаполі одразу три золоті медалі.

Третю нагороду львів’янка отримала в індивідуальних змаганнях. У фіналі Анна перемогла ще одну українку Емілі Конрад. Для обох шпажисток це перші в кар'єрі нагороди на чемпіонаті Європи.

Раніше Анна Максименко стала чемпіонкою серед кадетів в індивідуальній першості та у складі команди.

Нагадаємо, тиждень тому Ольга Харлан виборола “золото” на Кубку світу з фехтування. “Золото” стало 14-ю нагородою Ольги Харлан найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня.