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Кріштіану Роналду можуть покарати за провокаційний жест фанатам у Саудівській Аравії

Рішення ухвалять найближчими днями.

Кріштіану Роналду можуть покарати за провокаційний жест фанатам у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду
Фото: Twitter/AlNassr FC

Кріштіану Роналду можуть покарати за провокаційний жест, який він показав вболівальникам після завершення матчу "Аль-Насра" проти "Аль-Шабаба". Гра відбулася у Саудівській Аравії.

Про це пише Суспільне спорт. 

Матч за участю Роналду закінчився виїзною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 3:2. Форвард "Аль-Насра"  відзначився голом з пенальті на 21-й хвилині, а переможний м'яч наприкінці зустрічі забив бразилець Андерсон Таліска.

Після завершення гри Роналду показав провокаційний жест уболівальникам "Аль-Шабаба", витягнувши руку поруч із пахом. 

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) відкрив розслідування у зв'язку з поведінкою Роналду. Комітет розгляне епізод та ухвалить рішення у найближчі дні.

До слова, це вже не перший подібний інцидент за участю Роналду у Саудівській Аравії. У квітні 2023 року португалець показав непристойний жест фанатам "Аль-Гіляля" після поразки з рахунком 0:2.

  • До "Аль-Насра" Роналду приєднався на початку 2023 року. Контракт португальця з клубом розрахований до кінця сезону 2024/25.
  • У нинішньому сезоні Роналду забив 22 голи та віддав дев'ять асистів у 20 матчах за "Аль-Наср" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Він лідирує у гонці бомбардирів турніру.
  • "Аль-Наср" набрав 52 очки у 21 матчі та посідає друге місце у таблиці ліги, поступаючись лише "Аль-Гілялю" (56).
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