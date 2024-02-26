Кріштіану Роналду можуть покарати за провокаційний жест фанатам у Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду можуть покарати за провокаційний жест, який він показав вболівальникам після завершення матчу "Аль-Насра" проти "Аль-Шабаба". Гра відбулася у Саудівській Аравії.
Про це пише Суспільне спорт.
Матч за участю Роналду закінчився виїзною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 3:2. Форвард "Аль-Насра" відзначився голом з пенальті на 21-й хвилині, а переможний м'яч наприкінці зустрічі забив бразилець Андерсон Таліска.
Після завершення гри Роналду показав провокаційний жест уболівальникам "Аль-Шабаба", витягнувши руку поруч із пахом.
Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I— CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024
Дисциплінарний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) відкрив розслідування у зв'язку з поведінкою Роналду. Комітет розгляне епізод та ухвалить рішення у найближчі дні.
До слова, це вже не перший подібний інцидент за участю Роналду у Саудівській Аравії. У квітні 2023 року португалець показав непристойний жест фанатам "Аль-Гіляля" після поразки з рахунком 0:2.
- До "Аль-Насра" Роналду приєднався на початку 2023 року. Контракт португальця з клубом розрахований до кінця сезону 2024/25.
- У нинішньому сезоні Роналду забив 22 голи та віддав дев'ять асистів у 20 матчах за "Аль-Наср" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Він лідирує у гонці бомбардирів турніру.
- "Аль-Наср" набрав 52 очки у 21 матчі та посідає друге місце у таблиці ліги, поступаючись лише "Аль-Гілялю" (56).