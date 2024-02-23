​Завершення єврокубкового шляху для «Шахтаря»

У четвер, 22 лютого, французи приймали український «Шахтар» на стадіоні «Велодром» у Марселі в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. «Гірники» поступилися із загальним рахунком 5:3.

Попередній матч у Гамбурзі команди зіграли внічию (2:2). Тоді гол юного Егіналду на останніх хвилинах врятував команду Пушича від поразки.

«Марсель» востаннє перемагав ще 7 січня у матчі Кубка Франції на виїзді 1:0. Тож клубі ухвалив рішення звільнити італійського керманича Дженнаро Гаттузо. Замість нього на позицію головного тренера запросили 70-річного Жана-Луї Гассе, який до цього працював із національною збірною Кот-д'Івуару. При цьому «Марсель» програвав на власному полі ще у серпні минулого року. Тоді у матчах кваліфікації ЛЧ «олімпійці» по серії пенальті програли Панатінаїкос (3:5).

Однак, попри невдалі останні виступи французької команди, перед «Шахтарем» постало вкрай складне завдання.

Стартові склади обох команд виглядали так:

«Марсель»: Лопес, Мерлен, Жиго, Мейте, Мбемба, Кондоґбіа, Унаї, Клосс, Аріт, Мумбанья, Обамеянг;

«Шахтар»: Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан.

У матчі-відповіді зіграти за «Шахтар» не зміг Валерій Бондар через перебір жовтих карток, його замінив Ярослав Ракицький, а у «Марселі» у стартовому складі вийшов Бамо Мейте замість Леонардо Балерді.

Фото: https://twitter.com/FCShakhtar

З початку поєдинку «Шахтар» розпочав агресивну гру проти французької команди. Гірники пресингували та володіли м'ячем. На 8-й хвилині першим шансом забити у матчі не зміг скористатися Сікан, після скидання Мбемба, нападник чітко пробив по воротах, проте голкіпер впорався з його ударом, після чого на добиванні зіграв Егіналду, але воротар знову врятував команду сейфом.

Та вже за дві хвилини Джонатан Клаус сфолив у власному штрафному майданчику на бразильському нападникові Егіналду, зачепивши ногою його коліно. Рефері без вагань вказав на пенальті, який реалізував Георгій Судаков, вивівши українську команду вперед – 0:1.

«Шахтар» продовжував володіти перевагою у матчі та тиснув з лівого флангу.

Однак, лише одна неправильна дія призвела до гола у свої ворота.

Після невдалого пасу Коноплі на Степаненка, який перебував під тиском трьох гравців «Марселю», гірники втратили м'яч. Обамеянг взяв на себе ініціативу, зрівнявши рахунок на 23-й хвилині – 1:1. Це перший та результативний удар господарів у ворота.

Фото: https://twitter.com/FCShakhtar

Після пропущеного голу, команда Пушича значно підсіла в обороні. Тоді «Марсель» почав створювати моменти. Спершу на 27-й хвилині потужного удару по центру воріт завдав Кондогбіа, Різник врятував.

Згодом, у додатковий час першого тайму Обамеянг зробив скидку головою в штрафний на Мумбанью, його збив Ракицький, Аріт підібрав м'яч та у дотик вистрілив над поперечиною. У епізод з падінням Мумбаньї втрутилися відеоарбітри VAR, порушення правил вони не зафіксували.

Складний перший тайм для «гірників», незважаючи на те, що вони повели у рахунку та значною мірою домінували першу половину зустрічі.

По перерві «Шахтар» зумів створити небезпечний момент поруч з воротами суперника. Після подачі Судакова з кутового, Конопля виграв повітряну боротьбу в Мерлена, але не зумів влучно пробити. Наступною була атака «Марселя», Клос завдав небезпечного удару у кут воріт, але рикошет від Азарова врятував команду.

Решту часу «Марсель» володів психологічною перевагою, гравці «Шахтаря» переважно оборонялись та не виходили в контратаки.

На 74-й хвилині помилками «Шахтаря» скористалися французи. З дальнього навісу із правого флангу Обамеянг у стрибку зачепив м'яч, зробивши скидання п'ятою, Матвієнко слідом теж стрибнув, але по м'ячу не влучив, і Сарр, який стояв одразу за захисником, потужно пробив повз голкіпера у кут воріт – 2:0.

Фінальною крапкою у матчі став штрафний на 81-й хвилині. Клосс навісив у центр штрафного, Різник вийшов на позицію, аби вибити м'яч кулаками, але його випередив капітан – Тарас Степаненко, який у стрибку скинув м'яч головою до дальньої штанги, де на підбиранні тактично зіграв Кондогбіа – 3:1.

«Марсель» прямує у наступний раунд плей-оф Ліги Європи, натомість «Шахтар» залишається без євровесни у цьому сезоні.

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Наставник «гірників» прокоментував матч своєї команди в коментарі для UEFA.com: «Ми старалися, але, мушу сказати, марсельці своєю авантюрною грою заслужили сьогодні більше за нас. У них у складі хороші гравці. Нам слід їх привітати, і водночас ми маємо право пишатися своєю єврокампанією у Лізі чемпіонів, а також у цих двох іграх. Уся увага тепер спрямована на УПЛ і на кубок. Нам є за що грати – жодних сумнівів. Будемо далі рухатися вперед, розвиватися і повертатися знову».

Жан-Луї Гассе прокоментував гру своєї команди та розказав про наступні дії у коментарі для UEFA.com: «Нам за всяку ціну потрібно було пройти далі. Кожному це було дуже важливо. Важливо, що зарядили енергією трибуни, які встали за нас. Зупинятися на цьому не збираємося. Нам потрібно повернутися на такий рівень, на який клуб масштабу «Олімпіка» в лізі й заслуговує. Перший крок вийшов хорошим, але попереду цілих 12 турів у чемпіонаті та ще, сподіваюся, кілька у Європі».

За підсумками виступів наших клубів у європейських турнірах, Україна посідає 18 сходинку рейтингу УЄФА (20,5 очок), а це означає, що на наступний сезон 2025/26 Україна втрачає одну квоту в єврокубках (чотири команди замість пяти, у ЛЧ – одна замість двох). Це найгірший результат українських клубів з сезону 2007/08, тоді Україна отримала 19,5 балів.