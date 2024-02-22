Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?

Донецький «Шахтар» і «Марсель» зустрінуться сьогодні у повторному матчі Ліги Європи. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Гамбурзі завершився з рахунком 2:2.

«Марсель» не зазнавав поразок удома у 13 матчах поспіль. «Шахтаря» натомість зумів забити в кожному з останніх трьох матчів проти «Марселя».

Клуб з Марселя підійшов до матчу посеред управлінських потрясінь: відставки Дженнаро Гаттузо з позиції тренера та прихід нового наставника Жана-Луї Гассе, який, звісно ж, прагне почати із перемоги.

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel Новий тренер марсельців приступив до роботи напередні важливого матчу

Французи покладатимуться на свій досвідчений півзахист і оборону майстерність П’єра-Емеріка Обамеянга в атаці, гол якого у ворота «Шахтаря» в минулому матчі вивів його у кращі бомбардири в історії Ліги Європи.

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Стратегія «Шахтаря», швидше за все, зосереджуватиметься на домінуванні при володінні м’ячем та використання флангів.

🧡 Готові до вирішального поєдинку Ліги Європи з «Марселем»! ⚒



Дивіться, як минуло передматчеве тренування «Шахтаря» у Франції.#Shakhtar #МарсельШахтар #UEL pic.twitter.com/1u6JzFtnyi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2024

Тренер «Олімпіка» Жан-Луї Гассе напередодні матчу відзначив рівень суперника і трішки мотивував своїх гравців: «Шахтар» – дуже хороша команда. Поки наші результати середні, але все можливо. Гравці мають розуміти, що вони хороші гравці, але наразі вони роблять недостатньо.

У нас мало часу, але вчора багато працювали. Від мене залежить знайти правильну формулу, за якої гравці почуватимуться добре, і правильну тактику під тиском. Марсель має історію з європейськими матчами. Той факт, що Велодром буде заповнений, мотивуватиме нас».

Маріно Пушич, головний тренер «Шахтаря», відзначив, що у суперника є досвід та багато індивідуально сильних гравців. «Ми повинні бути готовими до цього», – додав він.

Прогноз Favbet на матч: 57% – перемога «Олімпіка», 19% – перемога «Шахтаря».