>
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком
Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?

Донецький «Шахтар» і «Марсель» зустрінуться сьогодні у повторному матчі Ліги Європи. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Гамбурзі завершився з рахунком 2:2.

Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Матч “Шахтар” - “Марсель” у плей-офф Ліги Європи УЄФА
Фото: Пресслужба ФК “Шахтар”

«Марсель» не зазнавав поразок удома у 13 матчах поспіль. «Шахтаря» натомість зумів забити в кожному з останніх трьох матчів проти «Марселя».

Клуб з Марселя підійшов до матчу посеред управлінських потрясінь: відставки Дженнаро Гаттузо з позиції тренера та прихід нового наставника Жана-Луї Гассе, який, звісно ж, прагне почати із перемоги. 

Новий тренер марсельців приступив до роботи напередні важливого матчу
Фото: https://twitter.com/OM_Officiel
Новий тренер марсельців приступив до роботи напередні важливого матчу

Французи покладатимуться на свій досвідчений півзахист і оборону майстерність П’єра-Емеріка Обамеянга в атаці, гол якого у ворота «Шахтаря» в минулому матчі вивів його у кращі бомбардири в історії Ліги Європи.

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Стратегія «Шахтаря», швидше за все, зосереджуватиметься на домінуванні при володінні м’ячем та використання флангів. 

Тренер «Олімпіка» Жан-Луї Гассе напередодні матчу відзначив рівень суперника і трішки мотивував своїх гравців: «Шахтар» – дуже хороша команда. Поки наші результати середні, але все можливо. Гравці мають розуміти, що вони хороші гравці, але наразі вони роблять недостатньо.

У нас мало часу, але вчора багато працювали. Від мене залежить знайти правильну формулу, за якої гравці почуватимуться добре, і правильну тактику під тиском. Марсель має історію з європейськими матчами. Той факт, що Велодром буде заповнений, мотивуватиме нас».

Маріно Пушич, головний тренер «Шахтаря», відзначив, що у суперника є досвід та багато індивідуально сильних гравців. «Ми повинні бути готовими до цього», – додав він.

Прогноз Favbet на матч: 57% – перемога «Олімпіка», 19% – перемога «Шахтаря».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies