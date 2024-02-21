Збірна України з важкої атлетики розділила третє місце медального заліку чемпіонату Європи

Сьогодні збірна України повертається додому з Чемпіонату Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, що проходив з 12 по 20 лютого в м. Софія (Болгарія). Цьогоріч Україну на змаганнях світового рівня представляли 10 жінок і 9 чоловіків.

Жіноча збірна впевнено перемогла в командному заліку й здобула 12 медалей: 5 золотих, 5 срібних і 2 бронзові. Вкотре продемонструвала високу майстерність Каміла Конотоп. Вона виборола три золота у ваговій категорії до 59 кг і втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи. Камілі вдалося взяти 105 кг в ривку, 125 кг в поштовху й зайняти перше місце за сумою двоборства (230 кг), випередивши срібну призерку на 15 кг.

Успішно проявили себе на чемпіонаті Ганна Давидова і Світлана Самуляк у ваговій категорії до 64 кг. Ганна Давидова довго йшла до успіху й нарешті стала чемпіонкою континенту. Вона здобула дві срібні медалі в ривку й поштовху та виборола перемогу у двоборстві, показавши результат 220 кг. Світлана Самуляк вдруге поспіль підтвердила звання срібної призерки Євро, піднявши в сумі на 1 кг менше від партнерки по збірній (219 кг). Також Світлана принесла збірній золото в ривку та бронзу в поштовху.

Ще одне велике срібло виборола Анастасія Манєвська. Вона втретє поспіль стала віцечемпіонкою Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 87 кг і здобула 2 срібні медалі в поштовху й у сумі двоборства. Варто зауважити, що Анастасія під час чемпіонату світу з важкої атлетики у вересні отримала травму й за такий короткий термін змогла не лише відновитися, а й показати достойний результат. А завершальною стала бронза в ривку Валентини Кісіль у ваговій категорії +87 кг.

Серед чоловіків срібну медаль до загального заліку збірної України додав Павло Заліпський у ваговій категорії до 61 кг. Він підняв у ривку 126 кг та став срібним призером змагань, у поштовху підкорив 145 кг, а в сумі двоборств Павло зайняв 4 місце, програвши бронзовому призеру з Грузії лише 1 кг.

“У ці нелегкі часи збірна України підсилює нашу віру у власні сили, мотивує і надихає кожного українця. Успіхи українських важкоатлетів нагадують усьому світу про міць та незламний дух України, стають приводом національної гордості. Вітаю спортсменів і тренерський штаб з вдалими виступами та бажаю надалі гучних перемог! Федерація й надалі робитиме все, щоб наші важкоатлети прославляли Україну на весь світ,” — зазначив президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

У результаті за великими нагородами збірна України (жінки + чоловіки) розділила третє місце медального заліку чемпіонату Європи з Італією. Попереду — лише Болгарія та Вірменія.