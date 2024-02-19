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На Кубку Європи з кікбоксингу збірна України виборола 8 нагород

Серед нагород половина “золотих”.

На Кубку Європи з кікбоксингу збірна України виборола 8 нагород
Українська спортсменка на Кубку Європи з кікбоксингу
Фото: Пресслужба Мінмолодьспорту

Доросла збірна України виборола вісім нагород на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

Змагання проходили у Загребі, в Хорватії. В них брали участь 2 442 спортсменів з 24 країн.

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“Золото” вибороли: Данило Стрілець (FC, 60 кг ); Аліна Мартинюк (K1, 60 кг); Дмитро Ломага (KL, 69 кг); Павло Замятін (LC, 84 кг).

“Срібло” отримав Артур Федак (FC, 86 кг).

“Бронзу” збірній принесли: Аніта Ходєєва (К1, 70 кг); Олександра Нечипоренко (LC, 50 кг); Павло Замятін (PF, 84 кг).  

  • Молодіжна збірна України з боксу на міжнародному турнірі серед молоді Open Dracula 2024 виборола 25 медалей - 13 “золотих” та по 6 “срібних” і “бронзових”.
  • Єлизавета Литвиненко і Юлія Курченко вибороли нагороди на міжнародному турнірі з дзюдо Grand Slam у Баку.
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