Плавець Владислав Бухов встановив рекорд України на дистанції 50 метрів вільним стилем

Завдяки цьому Бухов виступить у фіналі чемпіонату світу.

Владислав Бухов після перемоги у півфіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу з водних видів спорту

У Досі (Катар) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Про це повідомив Укрінформ.

21-річний український плавець Владислав Бухов вийшов у фінал світової першості на дистанції 50 метрів вільним стилем.

У півфіналі Бухов встановив новий рекорд України (21,38 секунди). Таким чином він перевершив досягнення Андрія Говорова, який подолав дистанцію за 21,46 секунди на Олімпіаді-2016.

Краще за Бухова у півфіналі світової першості виступив лише австралієць Камерон Макевой (21,23).

Бухов вперше у кар'єрі виступить у фіналі чемпіонату світу.

Фінальний заплив відбудеться 17 лютого о 18.00 за київським часом.