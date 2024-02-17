>
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Плавець Владислав Бухов встановив рекорд України на дистанції 50 метрів вільним стилем

Завдяки цьому Бухов виступить у фіналі чемпіонату світу. 

Плавець Владислав Бухов встановив рекорд України на дистанції 50 метрів вільним стилем
Владислав Бухов після перемоги у півфіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу з водних видів спорту
Фото: EPA/UPG

У Досі (Катар) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Про це повідомив Укрінформ.

21-річний український плавець Владислав Бухов вийшов у фінал світової першості на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Підписуйтесь на наш Google News

У півфіналі Бухов встановив новий рекорд України (21,38 секунди). Таким чином він перевершив досягнення Андрія Говорова, який подолав дистанцію за 21,46 секунди на Олімпіаді-2016.

Краще за Бухова у півфіналі світової першості виступив лише австралієць Камерон Макевой (21,23).

Бухов вперше у кар'єрі виступить у фіналі чемпіонату світу. 

Фінальний заплив відбудеться 17 лютого о 18.00 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies