​«Шахтар» — «Марсель»: боротьба за путівку в 1/8 Ліги Європи триває

«Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф Ліги Європи. За путівку в 1/8 він змагався з французьким «Марселем». Раніше команди зустрічалися у чвертьфіналі сезону 2008/09, коли «Шахтар» під керівництвом Мірчі Луческу став переможцем Кубка УЄФА. Тоді «гірники» перемогли двічі, на домашньому стадіоні — 2:0, на виїзді — 1:2.

Цього сезону «Шахтар» вийшов у плей-оф Ліги Європи й закріпив за собою третє місце на груповому етапі ЛЧ. У групі H українська команда зіграла з «Порто» (удома — 1:3, на виїзді — 5:3), «Барселоною» (на виїзді — 2:1, удома — 1:0) та «Антверпеном» (на виїзді — 2:3, удома — 1:0). «Марсель» вийшов до плей-оф 1/16 з другого місця в таблиці групового розіграшу ЛЄ, поступившись англійському «Брайтону», і втратив пряму путівку на стадію 1/8.

Цей поєдинок став першим офіційним для «гірників» у 2024 році, тоді як французи провели вже сьому гру. Тож це було певним випробуванням для «Шахтаря». Наразі команда Пушича посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. У суперника ситуація не краща: французи є восьмими в Лізі 1 і не перемогли в останніх п’яти матчах. Важливо, що до «гірників» повернувся капітан Тарас Степаненко: захисник довго не грав через травму, але в матчі плей-оф вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Також у цій зустрічі дебютував нападник Егіналду, який приєднався до команди в літнє трансферне вікно.

Стартовий склад «Шахтаря» на гру: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Егіналду, Зубков, Сікан.

Стартовий склад «Марселя»: Лопес, Мерлен, Балерді, Жіго, Клосс, Харіт, Унаї, Кондогбія, Мумбанья, Енріке, Обамеянг.

Перший тайм був досить рівним, обидві команди пресингували й виходили в контратаки, загалом гра точилася в центрі поля. На перших хвилинах шанс відзначитися голом мав Зубков, після помилки у власному штрафному Кондогбія Олександр завдав чіткого удару в один дотик, але голкіпер «Марселя» Пау Лопес перевів м'яч на кутовий.

У середині першого тайму арбітр прийняв досить неоднозначне рішення. «Шахтар» вибіг у контратаку, Конопля передав чудовий пас через все поле на хід Зубкову, той — на Сікана, але нападник підковзнувся, а щойно підвівся — проштовхнув м'яч на Егіналду, котрий пробив у ворота на секунду пізніше від свистка арбітра через фол на Зубкову. Центральний захисник «Марселя» Балерді через це отримав жовту картку й пропустить наступний матч-відповідь на домашній арені. Судаков виконав штрафний удар — пробив у стінку.

Фото: https://twitter.com/FCShakhta

На 30-й хвилині «Шахтар» після атаки знову наблизився до воріт французів, але Зубков перетримав мʼяч у штрафному й утратив його, навіть не завдавши удару.

Перший тайм завершився з нулями на табло. За статистикою володіння м'ячем «Шахтар» переважав – 58% на 42%.

Одразу після перерви «Марсель» провів ряд чудових атак. Так на 58-й хвилині з флангової передачі Мерлена Луїс Енріке завдав удару головою, але мʼяч пролетів поруч зі штангою. Вже на 64-й хвилині чергова швидка контратака гостей виявилась результативною. З правого флангу французи вирвали мʼяч у «гірників», Жонатан Клосс виконав навіс на Обамеянга, який відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Уже через чотири хвилини «гірники» зрівняли рахунок. Після виконання штрафного удару від Зубкова, воротар Пау Лопес відбив м'яч, Конопля підібрав і повернув у штрафний, автор ассисту у ворота української команди – Клосс, виконав невдале влучання по м'ячу, чим скористався Микола Матвієнко та зрівняв рахунок у матчі – 1:1. Це п'ятий гол захисника у цьому сезоні. Раніше Микола відзначився у ворота «Антверпена» (групова стадія ЛЧ), «Металіста 1925», «Кривбасу» та «Минаю» (УПЛ).

Фото: https://twitter.com/FCShakhta

На 72-й хвилині «Шахтар» провів вимушену зміну через травму капітана, Тараса Степаненка, який тільки-но відновився. Замість нього на поле вийшов 29-й номер “помаранчево-чорних” Єгор Назарина.

На 74-й хвилині «Марсель» ледь не вразив ворота «Шахтаря» вдруге. Воротар “Шахтаря” Різник вибіг на перехват і на лінії штрафного хотів перехопити мʼяч, але в останню мить прибрав руки та ледь не сфолив на Мумбаньї. Нападник перестрибнув воротаря та впав, очікуючи на рішення арбітра. Однак, рефері чітко відзначив, що фолу не було.

Останні хвилини матчу були досить напруженими, адже жодну з команд не влаштовувала нічия. На 90-й хвилині атака «Марселя» завершилась голом Ндіає. Асистом відзначився Обамеянг.

Пропустивши гол у свої ворота «Шахтар» не втративши концентрацію пішов в останній штурм і записав на свій рахунок ще один забитий мяч.

У додатковий час на 90+3 хвилині Зубков виконав навіс зі штрафного на невисокого Егіналду, який врятував команду від поразки – 2:2 на табло. Під кінець додаткового часу, Бондар сфолив проти Аріта, за що отримав жовту картку й не зможе допомогти команді у матчі-відповіді.

Фото: https://twitter.com/FCShakhta

Маріно Пушич, головний тренер донецького «Шахтаря» прокоментував поєдинок на післяматчевій прес-конференції так: «Двояке відчуття. Я думаю, що ми заслуговували на більший рахунок, але так іноді буває у футболі. Я дуже задоволений тим, як ми зіграли. Робочий настрій фантастичний, особливо враховуючи, що ми провели першу офіційну гру за два місяці. Ми проявили характер, двічі відігравши, і ми проявили сміливість, щоб знову атакувати. Тому є подвійне відчуття, але в цілому я пишаюся своєю командою».