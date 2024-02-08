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​УЄФА розподілить 3,3 млрд євро між учасниками єврокубків до 2027 року

2,4 млрд дістануться учасникам Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, 565 млн отримають учасники Ліги Європи і 285 млн – учасники Ліги конференцій.

​УЄФА розподілить 3,3 млрд євро між учасниками єврокубків до 2027 року
Фото: УЕФА

Виконком УЄФА затвердив схему розподілу доходів між клубами у 2024–2027 роках.

Про це повідомляє sport.ua.

Загальна сума виплат становитиме 4,4 мільярди євро. З них 7% (308 млн) складуть "солідарні виплати" клубам, які не братимуть участі в єврокубках, та 3% (132 млн) будуть виплачені клубам, які не пройдуть кваліфікаційні раунди.

Гроші, що залишилися, будуть розподілені між учасниками єврокубків (93,5%) та УЄФА (6,5%).

У підсумку учасники єврокубків отримають 3,3 мільярди євро. 2,4 мільярди дістануться учасникам Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, 565 млн отримають учасники Ліги Європи та 285 млн – учасники Ліги конференцій.

Відсоткове співвідношення між турнірами залишиться таким самим, як у 2021–2024 роках.

Наступне засідання виконкому УЄФА призначене на 22 травня 2024 року.

 

Зазначимо, що сьогодні ввечері в Парижі відбудеться жеребкування Ліги націй 2024/25. У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – 6 команд.

Кошики сформовані відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй 2022/23. Єдина з-поміж усіх членів УЄФА – Росія – знову до змагань не допущена.

Збірна України потрапила до другого кошика Ліги В і отримає по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

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