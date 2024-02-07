Європейська Суперліга готує позов до УЄФА на 3,5 мільярда євро, - ЗМІ

Організатори вважають, що старт турніру відтерміновують через тиск з боку УЄФА.

Європейська Суперліга розглядає можливість подачі позову в УЄФА на суму в 3,5 мільярда євро.

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на іспанське видання As.

Організатори Суперліги вважають, що старт турніру відтерміновують через тиск з боку УЄФА, що призводить до суттєвих збитків. Ставка за кредитом від банку JP Morgan з 2021 року зросла з 2,8 до 6,3%.

Також до суми в 3,5 мільярда включено упущену вигоду від реалізації телеправ на показ матчів Суперліги: збитки оцінюють у 0,7 – 1,2 мільярда євро. Також, внесок спонсорів турніру за більш раннього запуску міг би бути на 10% вищим за поточний.

Представники Суперліги вважають, що УЄФА, як і раніше, користується монопольним становищем у європейському футболі, незважаючи на заборону від суду Європейського союзу.