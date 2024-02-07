Європейська Суперліга готує позов до УЄФА на 3,5 мільярда євро, - ЗМІ

Європейська Суперліга розглядає можливість подачі позову в УЄФА на суму в 3,5 мільярда євро.
Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на іспанське видання As.
Організатори Суперліги вважають, що старт турніру відтерміновують через тиск з боку УЄФА, що призводить до суттєвих збитків. Ставка за кредитом від банку JP Morgan з 2021 року зросла з 2,8 до 6,3%.
Також до суми в 3,5 мільярда включено упущену вигоду від реалізації телеправ на показ матчів Суперліги: збитки оцінюють у 0,7 – 1,2 мільярда євро. Також, внесок спонсорів турніру за більш раннього запуску міг би бути на 10% вищим за поточний.
Представники Суперліги вважають, що УЄФА, як і раніше, користується монопольним становищем у європейському футболі, незважаючи на заборону від суду Європейського союзу.
- Суперліга - це заплановане щорічне клубне змагання з футболу, створене 18 квітня 2021 року групою провідних європейських клубів і призначене для конкуренції з Лігою чемпіонів УЄФА.
- Офіційно турнір було засновано дванадцятьма клубами у квітні 2021 року, ще три мали приєднатись згодом. Ці п'ятнадцять "клубів-засновників" стануть постійними учасниками змагань, яким вони і керуватимуть. Додаткові п'ять команд зможуть щорічно претендувати на змагання, виходячи з результатів у попередньому сезоні.
- У квітні 2021 року Іспанська Ла Ліга опублікувала заяву, в якій засудила створення європейської Суперліги, а її учасників назвала "сепаратистами".