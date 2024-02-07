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Кубок світу з біатлону: українські паралімпійці здобули 25 медалей

9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових.

Кубок світу з біатлону: українські паралімпійці здобули 25 медалей
Фото: Верховна Рада

Українські паралімпійці на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону в італійському Мартелло здобули 25 медалей (9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових), а чотири п'єдестали пошани були повністю українськими, повідомляє пресслужба Верховної Ради. 

За нагороди змагань боролися спортсмени з 21-ї країни. 

Збірну України спортсменів з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору представляли 25 спортсменів і вісім  спортсменів-лідерів (гайдів). 

13 спортсменів збірної України вибороли медалі, 8 із них стали мультимедалістами. 

Переможці:

«Золото»: Олександр Казік ( біатлон середня дистанція; біатлон спринт; спринт гонка переслідування); Тарас Радь (біатлон спринт; спринт гонка переслідування); Людмила Ляшенко (спринт гонка переслідування); Павло Баль (спринт класичним стилем); Василь Кравчук (біатлон середня дистанція); Олександра Кононова (біатлон спринт). 

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