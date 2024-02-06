Артем Довбик встигне відновитися після травми і зіграти проти проти "Реала"

Український форвард іспанського футбольного клубу "Жирона" Артем Довбик встигне відновитися після травми коліна до матчу лідерів Ла Ліги проти мадридського "Реала".
Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.
Довбик травмувався на тренуванні, тому тренерський штаб вирішив поберегти гравця і не включив у заявку на матч із Реалом Сосьєдад. Гра завершилася з рахунком 0:0. Пізніше головний тренер каталонців Мічел розповів, що травма українця "не надто серйозна", і на повернення Артема до складу очікують найближчим часом.
Матч з лідером Прімери "Реалом" стане однією з головних ігор сезону для "Жирони". Суперники посідають перше та друге місця в таблиці чемпіонату, а після 23 турів у таблиці їх розділяє відстань лише у два очки.
У вересневому матчі з "Реалом" підопічні Мічела зазнали своєї першої та поки що єдиної поразки в нинішньому чемпіонаті з рахунком 0:3. Довбик відіграв у тому поєдинку 60 хвилин і завдав одного удару по воротах.
До матчу з "Реалом" також має бути готовий і український правий вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Він повернувся на поле після травми в середині січня й відтоді провів чотири матчі поспіль у чемпіонаті.
- Артем Довбик став першим українцем, який оформив хеттрик у топлігах Європи за останні 15 років. 21 січня у матчі проти "Севільї" в рамках 21-го туру чемпіонату "Жирона" перемогла з рахунком 5:1 завдяки українським легіонерам: Довбик оформив хеттрик, ще один гол забив Циганков.
- Довбик ділить перше місце в рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги із Джудом Беллінгемом ("Реал") та Борхою Майоралем ("Хетафе") - по 14 голів.
- В усіх турнірах Довбик забив 14 голів та віддав 8 результативних передач. У грудні минулогороку ЗМІ повідомляли, що ним цікавляться клуби "Атлетико" та "Барселона".
- Циганков у нинішньому сезоні має 22 матчі, 4 голи та 3 результативні передачі за "Жирону" в усіх турнірах.