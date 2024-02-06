Артем Довбик встигне відновитися після травми і зіграти проти проти "Реала"

Український форвард іспанського футбольного клубу "Жирона" Артем Довбик встигне відновитися після травми коліна до матчу лідерів Ла Ліги проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Довбик травмувався на тренуванні, тому тренерський штаб вирішив поберегти гравця і не включив у заявку на матч із Реалом Сосьєдад. Гра завершилася з рахунком 0:0. Пізніше головний тренер каталонців Мічел розповів, що травма українця "не надто серйозна", і на повернення Артема до складу очікують найближчим часом.

Матч з лідером Прімери "Реалом" стане однією з головних ігор сезону для "Жирони". Суперники посідають перше та друге місця в таблиці чемпіонату, а після 23 турів у таблиці їх розділяє відстань лише у два очки.

У вересневому матчі з "Реалом" підопічні Мічела зазнали своєї першої та поки що єдиної поразки в нинішньому чемпіонаті з рахунком 0:3. Довбик відіграв у тому поєдинку 60 хвилин і завдав одного удару по воротах.

До матчу з "Реалом" також має бути готовий і український правий вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Він повернувся на поле після травми в середині січня й відтоді провів чотири матчі поспіль у чемпіонаті.