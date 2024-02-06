Календар змагань з біатлону: збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2024 у складі 11 біатлоністів

Чемпіонат пройде з 7 до 18 лютого у Чехії.

У 2024 році світова першість з біатлону вперше за 11 років відбудеться у чеському Новому Месті та триватиме з 7 до 18 лютого, повідомляє Суспільне Спорт.

Календар чемпіонату світу з біатлону складається з 12 гонок і містить повну програму: спринти, персьюти, індивідуальні гонки, класичні та змішані естафети, а також масстарти, які відбудуться в останній день змагань.

На чемпіонаті світу з біатлону виступить і збірна України, яка відправилася у Нове Место у складі 11 українських біатлоністів (шість — у жіночій команді, п'ять — у чоловічій).

Зазначається, що заявка збірної України на світову першість є найсильнішою: у порівнянні з Євро-2024 до неї повертається Юлія Джима, яка після етапу Кубка світу в Антгольці цілеспрямовано готувалася до чемпіонату світу.

Трансляцію усіх гонок можна подивитися на Суспільному.

Розклад та календар Чемпіонат світу з біатлону

середа, 7 лютого, 18:20. Змішана естафета

п'ятниця, 9 лютого, 18:20. Жінки, спринт (7.5 км)

субота, 10 лютого, 18:05. Чоловіки, спринт (10 км)

неділя, 11 лютого. 15:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)

неділя, 11 лютого, 18:05. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км)

вівторок, 13 лютого, 18:10. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

середа, 14 лютого, 18:20. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

четвер, 15 лютого, 19:00. Одиночна змішана естафета

субота, 17 лютого, 14:45. Жінки, естафета(4х6 км)

субота, 17 лютого, 17:30. Чоловіки, естафета (4х7.5 км)

неділя, 18 лютого, 15:15. Жінки, масстарт (12,5 км)

неділя, 18 лютого, 17:30. Чоловіки, масстарт (15 км)

Програма чемпіонату світу проходитиме упродовж 12 змагальних днів — з 7 до 18 лютого (з перервами 8, 12 та 16 лютого). Загалом на ЧС-2024 відбудеться 12 стартів.

Склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону-2024

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк

У кожній особистій гонці Україна може заявити на старт лише чотирьох біатлоністів (максимальна квота).