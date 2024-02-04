Україна отримала третю ліцензію в стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет на своїй фейсбук-сторінці.

Квиток до Парижу-2024 принесли Україні Олег Колодій та Данило Коновалов. Вони посіли шосте місце в синхроні на трампліні 3 м на чемпіонаті світу, що триває в Катарі.

30-річний Колодій та 20-річний Коновалов набрали у фіналі суму 363.12 бали, що виявилося шостим результатом загалом і четвертим серед пар тих країн, які ще не кваліфікувалися у цьому виді програми на Ігри-2024.

Відтак саме українцям дісталася остання олімпійська ліцензія з чотирьох, яку розігрували у Катарі.