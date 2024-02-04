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Україна отримала третю ліцензію в стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри

Квиток до Парижу-2024 принесли Україні Олег Колодій та Данило Коновалов.

Україна отримала третю ліцензію в стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри
Українські спортсмени Олег Колодій і Данило Коновалов
Фото: НОК України

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет на своїй фейсбук-сторінці.

Квиток до Парижу-2024 принесли Україні Олег Колодій та Данило Коновалов. Вони посіли шосте місце в синхроні на трампліні 3 м на чемпіонаті світу, що триває в Катарі. 

30-річний Колодій та 20-річний Коновалов набрали у фіналі суму 363.12 бали, що виявилося шостим результатом загалом і четвертим серед пар тих країн, які ще не кваліфікувалися у цьому виді програми на Ігри-2024. 

Відтак саме українцям дісталася остання олімпійська ліцензія з чотирьох, яку розігрували у Катарі.

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