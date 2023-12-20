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Мер Парижа чекає на збірну України у себе в місті наступного літа

З Анн Ідальго зустрілася Олена Говорова.

Мер Парижа чекає на збірну України у себе в місті наступного літа
Олена Говорова
Фото: Facebook

Радник Офісу Президента України з питань спорту Олена Говорова в інтерв'ю xsport.ua розповіла про нещодавню зустріч із мером Парижа Анн Ідальго та її підтримку українського спорту.

"Важливі слова ми почули і під час зустрічі в мерії Парижа. Пані мер Анн Ідальго, яка вже неодноразово публічно заявляла про те, що вона не бачить місця росіянам і білорусам у будь-якому статусі на Іграх у себе в місті, вкотре запевнила, що її позиція незмінна.

Вона повністю солідарна у цьому питанні з позицією нашої держави, за що ми їй дуже вдячні.

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А разом із П'єром Рабаданом, який є заступником мера Парижа з питань спорту та проведення Олімпійських/Паралімпійських Ігор-2024, ми визначили чіткі пріоритети у напрямку нашої спільної співпраці за участю українських спортсменів в Олімпіаді.

Окремо хочу зауважити, що і Анн Ідальго, і П'єр Рабадан у процесі нашого спілкування неодноразово зазначали, що вони чекають на збірну України наступного літа у себе в місті. Така підтримка для нас є дуже цінною", - заявила Говорова.

"Також ми разом з Георгієм Зантарая мали нагоду зустрітись з Надзвичайним і Повноважним послом України у Франції Вадимом Омельченком, з яким ми обговорили наші спільні подальші дії стосовно участі українських олімпійців в Іграх 2024 року. Ми чудово розуміємо, які надважливі виклики стоять перед нами наступного року, і готові долати їх разом", - зазначила легендарна українська легкоатлетка.

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