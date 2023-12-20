Михайло Мудрик в обіймах свого голкіпера Джордже Петровмча

У рамках чвертьфіналу Кубка Англійської ліги "Челсі" на "Стемфорд Бридж" приймав "Ньюкасл".

З 16-ї хвилини завдяки голу Каллума Вілсона рахунок залишався 1:0 на користь гостей.

"Челсі" володів територією та м'ячем, але до гольових моментів справа практично не доходила. Поки на полі на 78-й хвилині не вийшов Михайло Мудрик.

Спершу українець відзначився небезпечним кросом у штрафний майданчик "сорок", а на 90+2 хвилині "обікрав" свого візаві - правого захисника Кірана Тріпп'єра і з близької відстані відновив статус-кво, перевівши матч у серію 11-метрових – 1:1.

У післяматчевих пенальті Михайло знову засмутив голкіпера "Ньюкасла" Мартіна Дубравку, а Тріпп'єр знову засмутив своїх фанів, пробивши повз ворота.

У підсумку перемога "Челсі" – 4:2.