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"Шахтарю" дістався у плей-оф Ліги Європи клуб Малиновського

Протистояння з "Марселем" буде цікавим.

"Шахтарю" дістався у плей-оф Ліги Європи клуб Малиновського
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування європейських клубних турнірів.

Зокрема, донецький "Шахтар", який потрапив до плей-оф Ліги Європи, дізнався свого суперника по даній стадії турніру.

Ним став французький "Марсель".

Перший матч протистояння відбудеться 15 лютого 2024 року на умовно домашній арені "гірників" у Гамбурзі, а матч-відповідь - 22 лютого у Франції.

Нагадаємо, Руслан Малиновський, який з літа виступає на правах оренди за "Дженоа", належить саме французькому клубу.

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Зазначимо, у раунді плей-оф ЛЄ беруть участь 16 команд: 8 команд, які посіли друге місце у груповому етапі Ліги Європи (сіяні), та 8 команд, що фінішували на третіх місцях у груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні).

"Шахтар", який посів 3-тє місце у групі ЛЧ, опинився серед несіяних клубів.

Переможці 8 матчів плей-оф пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу ЛЄ, де приєднаються до 8 переможців груп (англійські "Вест Гем", "Брайтон", "Ліверпуль", італійська "Аталанта", іспанський "Вільярреал", німецький "Байєр" і шотландський "Рейнджерс").

Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого.

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