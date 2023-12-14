Капітан "Шахтаря" взимку розглядатиме варіанти продовження кар’єри

Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, що під час зимової паузи подумає про подальші варіанти продовження кар’єри.

“У мене контракт до літа, і якщо чесно, у мене таке вперше в житті, коли залишилося всього 6 місяців контракту. Завжди було то п’ять років, потім два. Я дуже багато розмірковую з цього приводу, і можна сказати, що теж переживаю.

Є ще сили грати і продовжувати кар’єру. Взимку дивитимуся, як буде, які будуть варіанти продовження кар’єри”, - цетує Степаненка sportarena.com. Підписуйтесь на наш Google News

“Якщо чесно, хочу бути застрахованим. Бо до літа ще треба дожити. А футбол – така гра, де можна отримати травму, все, що завгодно. І коли в тебе 6 місяців та 34 роки, то це вже не так…

Усі дивляться на паспорт, незважаючи на те, що ти граєш усі матчі у Шахтарі, у збірній на нормальному рівні. Тому дуже замислююся про це, спілкуюся з людьми та подивимося, що буде взимку", - зазначив півзахисник "Шахтаря".

Степаненко виступає за "гірників" з 2010 року. Разом із "Шахтарем" хавбек завоював 9 титулів чемпіона України та 7 разів вигравав Кубок України. Цього сезону капітан провів 18 матчів за клуб у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.