Пушич прокоментував виліт "Шахтаря" з Ліги чемпіонів

Напередодні "Шахтар" у протистоянні з "Порту" забив тричі, але цього виявилося замало для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів.

Наставник чемпіона України Маріно Пушич на післяматчевій пресконференції поділився думками про поєдинок на "Драгау".

"Чесно кажучи, інколи дивно пишатися командою після поразки, бо ми справді приїхали сюди змагатися й грати, і я думаю, у нас є що запропонувати глядачам - якісний футбол із дуже гідним суперником.

Тому мої гравці зробили все можливе, боролися до кінця, останні 25 хвилин, напевно, пройшли в грі один в один, тільки з трьома захисниками, ми поставили всіх нападників у лінію.

Ми дійсно зробили все, але й вони зробили все. Тому я пишаюся цією командою, дуже молодою командою. Ці поєдинки важливі для процесу навчання молодих гравців, тому що тільки так ти можеш отримати цей досвід, і ми це зробили", - заявив Пушич.

"З одного боку, я вдячний за такі матчі через те, як вони допомагають вчитися і розвиватися. Якщо ви подивитеся на нашу кампанію в Лізі чемпіонів до цього моменту, ми мали дуже важку групу, набрали дев'ять очок, що є великим досягненням, граючи в хороший футбол.

Я лише можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців, тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці. Тому, якщо описувати мої перші два місяці в цьому клубі, - важка праця, багато подорожей, неідеальні обставини для роботи через наявну ситуацію, про яку всім відомо.

Але вони дуже багато працювали кожного дня, були дисциплінованими, і ви також могли це спостерігати під час матчів. Повторюся, я дуже ними пишаюся. Ми досягли дуже важливої мети для клубу і залишаємося в чудовому турнірі - у Лізі Європи", - зазначив 52-річний боснійський фахівець.