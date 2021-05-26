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L'Equipe оприлюднив призовий фонд єврокубкового сезону-2021/22

У новому сезоні до Ліги чемпіонів і Ліги Європи додасться ще один турнір.

Фото: en.as.com

Авторитетне французьке видання L'Equipe розкрило призові, які будуть розподілені між Лігою чемпіонів, Лігою Європи і Лігою конференцій у сезоні-2021/22.

Загальний призовий фонд єврокубків:

  • Ліга чемпіонів - € 2,032 млрд
  • Ліга Європи - € 465 млн
  • Ліга конференцій - € 235 млн

Призові за вихід команд у груповий етап:

  • Ліга чемпіонів - € 15,64 млн (що приблизно на € 0,39 млн більше, ніж у сезоні 2020/21)
  • Ліга Європи - € 3,63 млн (раніше вихід у груповий етап коштував € 2,92 млн)
  • Ліга конференцій - € 2,94 млн

Призові за результати на груповому етапі:

  • Ліга чемпіонів: перемога - € 2,8 млн, нічия - € 0,93 млн
  • Ліга Європи: перемога - € 0,63 млн, нічия - € 0,21 млн
  • Ліга конференцій: перемога - € 0,5 млн, нічия - € 0,166 млн

Призові за вихід в плей-оф:

  • Ліга чемпіонів: 1/8 фіналу - € 9,6 млн, чвертьфінал - € 10,6 млн, півфінал - € 12,5 млн, фінал - € 15,5 млн, трофей - € 20 млн.
  • Ліга Європи: переможець групи - € 1,1 млн, друге місце в групі - € 0,55 млн, трофей - близько € 8,5 млн.
  • Ліга конференцій: переможець групи - € 0,65 млн, друге місце в групі - € 0,325 млн, трофей - € 8,9 млн (хоча це може бути помилкою, оскільки це більше від суми, присудженої переможцю Ліги Європи).
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