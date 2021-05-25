Німецький футбольний союз оголосив ім'я нового головного тренера Бундестіму

Як і прогнозували, це Ганс-Дітер Флік.

Фото: dfb.de

Колишній головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік, який по закінченню сезону-2020/21 розірвав контракт з мюнхенським клубом, працюватиме зі збірною Німеччини.

Як повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB), 56-річний фахівець очолить Бундестім по завершенню Євро-2020.

Контракт розраховано до 2024 року. Нагадаємо, Євро-2024 прийме саме Німеччина.

Зазначимо, що за півтора року роботи з "Баварією" Флік виграв 7 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Додамо, що Євро-2020 стане прощальним для нинішнього наставника Бундестіму Йоахіма Льова.