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Рідкісний випадок у Формулі-1: пілоту "Мерседеса" не змогли поміняти колесо на пітстопі

Гран-прі Монако закінчилося для Валттері Боттаса в боксах.

П'ятий етап Формули-1 Гран-прі Монако виграв гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Другим був  пілот "Феррарі" Карлос Сайнс. Третім - представник "Макларена" Ландо Норріс.

Фото: EPA/UPG

Лідер загального заліку, 7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон закінчив гонку лише сьомим.

Завдяки перемозі Ферстаппен уперше в кар'єрі очолив особистий залік.

Також відбулася зміна лідера в Кубку конструкторів - "Ред Булл" на очко обійшов "Мерседес".

Зазначимо, що протягом гонки сталася рідкісна, як для Формули-1, подія.

Перебуваючи на другій позиції, гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас першим з лідерів вирішив зробити пітстоп. Однак механіки не змогли відкрутити гайку на правому передньому колесі його боліда - і фіну довелося зійти з дистанції, тому що регламентом передбачено як мінімум одну заміну шин.

За повідомленням головного технічного директора Mercedes Джеймса Еллісона, в команді так і не зуміли зняти колесо з боліда Валттері, незважаючи на обіцяну допомогу Ferrari.

"Ми так і не зняли колесо. Машина стоїть у наших боксах. Гайку доведеться сточувати. Ми будемо змушені акуратно зрізати її залишки. Зробити це ми зможемо тільки на заводі", - зазначив Еллісон.

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