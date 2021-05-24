П'ятий етап Формули-1 Гран-прі Монако виграв гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Другим був пілот "Феррарі" Карлос Сайнс. Третім - представник "Макларена" Ландо Норріс.
Лідер загального заліку, 7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон закінчив гонку лише сьомим.
What a day #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/RPUYZVRSFL— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
Завдяки перемозі Ферстаппен уперше в кар'єрі очолив особистий залік.
Також відбулася зміна лідера в Кубку конструкторів - "Ред Булл" на очко обійшов "Мерседес".
In case you missed it...— Formula 1 (@F1) May 24, 2021
We have new leaders in BOTH championships! 👀#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/ttVwFTme73
Зазначимо, що протягом гонки сталася рідкісна, як для Формули-1, подія.
Перебуваючи на другій позиції, гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас першим з лідерів вирішив зробити пітстоп. Однак механіки не змогли відкрутити гайку на правому передньому колесі його боліда - і фіну довелося зійти з дистанції, тому що регламентом передбачено як мінімум одну заміну шин.
You have to feel for Valtteri 😖#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/VaHomPT2pr— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
За повідомленням головного технічного директора Mercedes Джеймса Еллісона, в команді так і не зуміли зняти колесо з боліда Валттері, незважаючи на обіцяну допомогу Ferrari.
"Ми так і не зняли колесо. Машина стоїть у наших боксах. Гайку доведеться сточувати. Ми будемо змушені акуратно зрізати її залишки. Зробити це ми зможемо тільки на заводі", - зазначив Еллісон.