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Британці жорстко покарали українок Магучіх і Саладуху, дискваліфікувавши їх на етапі Діамантової ліги

У Гейтсхеді стартував сезон Діамантової ліги.

Британці жорстко покарали українок Магучіх і Саладуху, дискваліфікувавши їх на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Фото: World Athletics

На першому ж етапі сезону Діамантової ліги, який пройшов в англійському Гейтсхеді, стався гучний скандал.

Дві українки - 37-річна народна депутатка Ольга Саладуха, що спеціалізується в потрійному стрибку, і лідерка української збірної в стрибках у висоту Ярослава Магучіх не були допущені до змагань за порушення правил санітарного протоколу, повідомляє tribuna.com.

Зокрема, зазначається, що Магучіх не допустили до змагань, оскільки вона вийшла вранці на прогулянку.

У результаті єдиною з українок, хто вийшов на старт в Гейтсхеді, стала Юлія Левченко, яка в секторі зі стрибків у висоту зайняла 9-те місце з результатом 1,84 м.

А виграла представниця Польщі Каміла Ліцвінко, яка взяла 1,91 м.

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