Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ

Львівські "Карпати" позбудуться професійного статусу через борги перед футболістами.

Про це повідомило видання Meta-ratings.

Клуб наразі виступає в Другій лізі і навіть не подав заявку на атестацію на наступний сезон.

"Леви" не зможуть далі виступати у статусі професіоналів через заборгованості перед колишніми футболістами. Минулого року команда залишалася на плаву тільки через обіцянки погасити борги, проте слово не було дотримано.

Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заявку на участь у Другій лізі подала аматорська команда "Карпати", яку спонсорує львівський бізнесмен Володимир Матковський.

Якщо вона пройде атестацію, то об'єднається зі старими "Карпатами", а також "Карпатами" з Галича, які вже грають в Другій лізі. При цьому об'єднана команда нібито матиме стару емблему, назву і форму.

"Карпати" існують з 1963 року.