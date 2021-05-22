Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Уперше з часів Шевченка українця визнано найкращим гравцем місяця в Серії А
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
На Печерську в Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Зеленський звільнив з наглядової ради "Укроборонпрому" Горбуліна та призначив Милованова
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
Верховний Суд виправдав генерала Назарова
ГоловнаСпорт

Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ

Легендарна команда припинить існування через борги.

Львівські "Карпати" будуть розформовані, - ЗМІ
Фото: fckarpaty.com

Львівські "Карпати" позбудуться професійного статусу через борги перед футболістами.

Про це повідомило видання Meta-ratings.

Клуб наразі виступає в Другій лізі і навіть не подав заявку на атестацію на наступний сезон.

"Леви" не зможуть далі виступати у статусі професіоналів через заборгованості перед колишніми футболістами. Минулого року команда залишалася на плаву тільки через обіцянки погасити борги, проте слово не було дотримано.

Кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заявку на участь у Другій лізі подала аматорська команда "Карпати", яку спонсорує львівський бізнесмен Володимир Матковський.

Якщо вона пройде атестацію, то об'єднається зі старими "Карпатами", а також "Карпатами" з Галича, які вже грають в Другій лізі. При цьому об'єднана команда нібито матиме стару емблему, назву і форму.

"Карпати" існують з 1963 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також