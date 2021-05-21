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У Львові поліцейські попалися на продажу наркотиків і фальсифікації справ

Правоохоронці за рахунок наркозалежних покращували показники своєї роботи.

Фото: gp.gov.ua

Трьом працівникам Львівського райуправління поліції та ще одному їхньому колишньому колезі повідомили про підозру в покращенні показників роботи за рахунок підробки кримінальних справ та притягнення до кримінальної відповідальності невинних осіб.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом з кількома підлеглими підкуповували наркозалежних, даючи їм наркотики за визнання вини у кримінальних правопорушеннях, які вони не скоювали.

Наркозалежні купували у поліцейських амфетамін, "солі", героїн, метадон.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Наразі вже повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям, один з яких колишній, двох оголошено у розшук.

Їм закидають незаконне зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів і психотропних речовин, службове підроблення, одержання неправомірної вигоди та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.372 КК України).

Слідчі ДБР провели 14 обшуків, зокрема у приміщенні Львівського районного управління поліції та за адресами проживання фігурантів. В результаті вилучено комп’ютери, мобільні телефони та записники з чорновими записами, інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність працівників поліції.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що схожий злочин зафіксували у квітні Києва. Там дільничний офіцер поліції збував наркотики через довірених осіб. Його піймали під час оперативної закупки.

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