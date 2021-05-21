В останні роки в Україні суттєво активізувалась діяльність білоруського олігарха Миколи Вороб'я, пов’язаного з Олександром Лукашенком.Саме на його літаку з України виїхав нині оголошений у розшук нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

Про це йдеться в матеріалі журналістів "Радіо Свобода".

Зазначається, що Воробей з 2019 року стрімко увійшов одразу в три стратегічні сфери української економіки: придбав українську частину нафтопродуктопроводу, який тягнеться з Росії; возить російське вугілля українським металургам та на електростанції; міцно закріпився на ринку імпорту дизельного пального з Білорусі.

В Україні Воробей має тісні стосунки з проросійським політиком Віктором Медведчуком - той називає це дружбою. Однак, як виявило розслідування "Схем", проведене спільно з журналістами проєкту розслідувань "Давайце Разбірацца" білоруського телеканалу "Белсат", вони не тільки дружать – Воробей глибоко інтегрований у той бізнес Медведчука, який став приводом введення українських санкцій щодо політика. Та сам білоруський олігарх цих санкцій уникнув – і нібито, як стверджують журналісти, продовжує в Україні заробляти вже на "Великому будівництві".

Також журналісти дізналися, що народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну літаком, яким користується Воробей. На момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО, щоправда, Козак все ж зміг вилетіти ним до Росії.

За інформацією джерел "Схем" зі сфери авіаперевезень, 24 лютого Козак перебував на борту цього літака. Коли повітряне судно вже готувалося на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Однак згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська – звідки літак одразу полетів до Москви. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався.

Як виявили журналісти, цей літак регулярно базується у Мінську, і ним користуються родини Козака та Медведчука.

Нагадаємо, 23 листопада минулого рок Антимонопольний комітет України надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк". Ім'я покупця в АМКУ не назвали. У грудні стало відомо, що це - бізнесмен Микола Воробей. У Білорусі йому належить Абсолютбанк, нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості, третина компанії "Бреміно Груп", мисливське господарство "Красний Бор".

У грудні Нацбанк відмовив білоруському бізнесмену у купівлі "БТА банку", оскільки той підпав під санкції Євросоюзу.