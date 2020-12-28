Нацбанк відмовив білоруському бізнесмену у купівлі "БТА банку"

Національний банк України відмовив громадянину Білорусі Миколі Вороб'ю (Мікалаю Варабью) у купівлі 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк".

Таке рішення 24 грудня ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Нацбанку.

Зазначається, що таке рішення було прийняте в зв’язку з тим, що "ділова репутація заявника не є бездоганною".

Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Вороб'я було віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні санкції.

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування. Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України", - пояснили в Нацбанку.

Нагадаємо, 23 листопада Антимонопольний комітет України надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк". Ім'я покупця в АМКУ не назвали. У грудні стало відомо, що це - бізнесмен Микола Воробей. У Білорусі йому належить Абсолютбанк, нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості, третина компанії "Бреміно Груп", мисливське господарство "Красний Бор".

"БТА Банк" - це вже не перший актив Вороб'я в Україні. На початку 2019 року його нафтобітумний завод придбав контрольний пакет в українському нафтопродуктопроводі "ПрикарпатЗахідтранс".

Український "БТА Банк" заснований в 1992 році. Його головними акціонерами були Нуржан Субханбердін і Кенес Ракішев (співвласники казахстанського БТА Банку), а також Андрій Левківський (9,9996% акцій). Однойменний БТА Банк також працює в Білорусі.

У 2009 році третій за розмірами активів в Казахстані "БТА Банк" через кризу був націоналізований. Влітку 2010 року банк завершив процес першої реструктуризації багатомільярдних боргів, в результаті чого загальний борг банку скоротився до $ 4,4 млрд з $ 12,2 млрд. У січні 2012 року "БТА Банк" оголосив дефолт по облигаціям на $2 млрд.