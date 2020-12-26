Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСвіт

У Петербурзі біля консульства Білорусі затримали 14 протестувальників

Серед затриманих виявилися кореспонденти видань "Северо-Запад. МБХ медиа" і "Север.Реалии". 

У Петербурзі біля консульства Білорусі затримали 14 протестувальників
Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»

У Санкт-Петербурзі біля консульства Білорусі затримали щонайменше 14 людей, які протестували проти режиму Олександра Лукашенка

Про це повідомляє "МБХ медіа".

Серед затриманих виявилися кореспонденти видань "Северо-Запад. МБХ медиа" і "Север.Реалии". Одного з журналістів затримали, попри те, що він показав прес карту.

Російські правоохоронці пояснили затримання тим, що акція протесту була неузгодженою.

Сьогодні стало відомо, що поліцейські заборонили уродженцям Білорусі, які живуть у Петербурзі, збиратися біля будівлі диппредставництва в національній атрибутиці і скандувати гасла.

"МБХ медіа" пише, що білоруси, які живуть у Петербурзі, 139 днів поспіль виходять до будівлі консульства в національній червоно-білій символіці з вимогою відставки Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

20 грудня затримали щонайменше 53 людини.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також