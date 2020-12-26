У Петербурзі біля консульства Білорусі затримали 14 протестувальників

У Санкт-Петербурзі біля консульства Білорусі затримали щонайменше 14 людей, які протестували проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє "МБХ медіа".

Серед затриманих виявилися кореспонденти видань "Северо-Запад. МБХ медиа" і "Север.Реалии". Одного з журналістів затримали, попри те, що він показав прес карту.

Російські правоохоронці пояснили затримання тим, що акція протесту була неузгодженою.

Сьогодні стало відомо, що поліцейські заборонили уродженцям Білорусі, які живуть у Петербурзі, збиратися біля будівлі диппредставництва в національній атрибутиці і скандувати гасла.

"МБХ медіа" пише, що білоруси, які живуть у Петербурзі, 139 днів поспіль виходять до будівлі консульства в національній червоно-білій символіці з вимогою відставки Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

20 грудня затримали щонайменше 53 людини.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".