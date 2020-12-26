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В РФ заборонили імпорт медичних масок

Таке рішення буде чинним до кінця 2021 року.

В РФ заборонили імпорт медичних масок
Фото: engin akyurt/unsplash

Уряд Російської Федерації заборонив державні закупівлі імпортних медичних масок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на постанову уряду.

Таке рішення буде чинним до кінця 2021 року.

Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало заборонити закупівлі маски за кордоном, аби підтримати вітчизняних виробників.

Навесні на тлі росту захворюваності на коронавірус у Росії виник дефіцит масок. У деяких регіонах, в тому числі Москві, його почали відчувати ще в лютому 2020 року. Після цього ціни на маски. У Москві в певний період зростання сягало 900%. Тоді Росія заборонила експорт масок і бинтів, підприємства збільшили виробництво.

Нагадаємо, 4 березня РФ ввела тимчасову заборону на вивезення медичних масок та інших засобів захисту від коронавірусної інфекції. Заборона не поширювалася на гуманітарну допомогу.Заборона діяла до 1 червня. таке ж рішення у березні ухвалила і Німеччина. 

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