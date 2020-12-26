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Трамп звинуватив ФБР та Мін'юст у бездіяльності

Twitter позначив допис Трампа як суперечливий.

Трамп звинуватив ФБР та Мін'юст у бездіяльності
Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції нічого не зробили для розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів 2020 року, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня", - написав президент США.

Twitter позначив допис Трампа як суперечливий.

Нагадаємо, Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

Офіційні представники як демократів, та і республіканців заявили, що немає ніяких доказів серйозних порушень. Демократи і інші критики звинуватили Трампа в спробі позбавити легітимності перемогу Байдена і підірвати довіру суспільства до американського виборчого процесу. 

15 грудня Колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

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