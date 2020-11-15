Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані"

Пізніше Трамп додав, що Байден виграв "лише в очах фейкових ЗМІ".

Президент Дональд Трамп вперше публічно визнав, що демократ Джо Байден переміг на президентських виборах в США 3 листопада, але заявив, що вони були "сфальсифіковані", повторивши свої бездоказові твердження про масові порушення під час голосування.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Він переміг, бо вибори були сфальсифіковані", - написав Трамп, не називаючи Байдена на ім'я.

"Без жодних наглядачів за голосуванням або підрахунком голосів. Підрахунок голосів проводила приватна компанія Dominion, що належить “радикальним лівим”, з поганою репутацією та обладнанням", - написав Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Пізніше Трамп додав, що Байден виграв "лише в очах фейкових ЗМІ".

"Я нічим не поступаюся. Перед нами довгий шлях. Це сфальсифіковані вибори", - заявив він.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Виборчий штаб Трампа подав позови з метою скасувати результати виборів в декількох штатах, але безуспішно. За оцінками правових експертів, у Трампа мало шансів змінити результати виборів за допомогою судової тяганини.

Офіційні представники як демократів, та і республіканців заявили, що немає ніяких доказів серйозних порушень. Демократи і інші критики звинуватили Трампа в спробі позбавити легітимності перемогу Байдена і підірвати довіру суспільства до американського виборчого процесу.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових процесів. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

В суботу у Вашингтоні відбувся "марш-мільйонник" на підтримку чинного президента США Дональда Трампа.