У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСвіт

Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані"

Пізніше Трамп додав, що Байден виграв "лише в очах фейкових ЗМІ".

Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані"
Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп вперше публічно визнав, що демократ Джо Байден переміг на президентських виборах в США 3 листопада, але заявив, що вони були "сфальсифіковані", повторивши свої бездоказові твердження про масові порушення під час голосування.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Він переміг, бо вибори були сфальсифіковані", - написав Трамп, не називаючи Байдена на ім'я.

"Без жодних наглядачів за голосуванням або підрахунком голосів. Підрахунок голосів проводила приватна компанія Dominion, що належить “радикальним лівим”, з поганою репутацією та обладнанням", - написав Трамп.

Пізніше Трамп додав, що Байден виграв "лише в очах фейкових ЗМІ".

"Я нічим не поступаюся. Перед нами довгий шлях. Це сфальсифіковані вибори", - заявив він.

Виборчий штаб Трампа подав позови з метою скасувати результати виборів в декількох штатах, але безуспішно. За оцінками правових експертів, у Трампа мало шансів змінити результати виборів за допомогою судової тяганини. 

Офіційні представники як демократів, та і республіканців заявили, що немає ніяких доказів серйозних порушень. Демократи і інші критики звинуватили Трампа в спробі позбавити легітимності перемогу Байдена і підірвати довіру суспільства до американського виборчого процесу. 

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових процесів. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

В суботу у Вашингтоні відбувся "марш-мільйонник" на підтримку чинного президента США Дональда Трампа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також