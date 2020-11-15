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15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю

На учасників угоди припадає третина світового ВВП.

15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю
Фото: bloomberg.com

15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підписали угоду про створення найбільшої в світі регіональної зони вільної торгівлі «Всебічне регіональне економічне партнерство».

Про це пише bloomberg.com.

Угоду в останній день онлайн-саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) підписали 10 членів цієї Асоціації: В'єтнам, Камбоджа, Таїланд, Індонезія, Сінгапур, Бруней, Лаос, Малайзія, М'янма і Філіппіни, а також Китай, Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

“Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи Китай, Японію та Південну Корею, у неділю підписали найбільшу у світі регіональну угоду про вільну торгівлю, яка охоплює майже третину світового населення та валового внутрішнього продукту”, – йдеться у повідомленні.

Так, разом населення цих країн складає 2,2 млрд осіб, а сумарний ВВП становить $ 26,2 трлн. 

Для того, аби угода вступила у дію, її має ратифікувати щонайменше 9 країн.

Переговори про угоду велися з 2013 року. Угода має на меті підтримати ослаблену пандемією економіку країн, зокрема, за рахунок зниження тарифів і кодифікації нових правил електронної торгівлі.

Як повідомили у Міністерстві торгівлі та промисловості Сінгапуру, угода передбачає скасування торговельних мит для щонайменше 92% товарів в обороті між її підписантами і спрощення митних процедур, а також підвищення лімітів для іноземного капіталу не менше ніж в 65% секторів сфери послуг. 

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