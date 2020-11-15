У Молдові стартував другий тур президентських виборів

У Молдові 15 листопада стартував другий тур президентських виборів, в якому змагаються чинний глава держави Ігор Додон на колишня прем'єр-міністр Мая Санду.

ЦВК заявила про те, що виборці голосуватимуть на більш ніж 2000 дільниць в Молдові та за кордоном. Про це повідомляє Reuters.

Санду в першому турі з невеликим відривом випередила Додона і набрала близькот 36% проти 32% у Додона.

Додон вів відверто проросійську політику, в той час як Санду налаштована на більше зближення з Західною Європою.

Молдова з населенням у 3,5 млн є однією з найбільш бідних країн Європи та переживає стрімкий економічний занепад на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,93% голосів, а кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - на четвертому з 7,3%.

Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".