Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
ГоловнаСвіт

У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)

Учасники влаштували ходу вулицями столиці США та висловили підтримку "Трампу, країні та вільним виборам". 

Фото: polk.gop

У Вашингтоні в суботу розпочався "марш-мільйонник" на підтримку чинного президента США Дональда Трампа.

Учасники планують маршувати вулицями міста та "підтримувати Трампа, країну та вільні вибори", - повідомляється на сторінці організаторів у акції у Facebook. 

"Дональд Трамп встав і боровся за наш народ. Час виступити за нього та нашу Конституцію", - закликали організатори. 

Хода розпочалася біля Національного Монументу. Пряму трансляцію веде телеканал FoxNews.

Фото: foxnews.com

Оновлено. Дональд Трамп приїхав на марш і привітав своїх прихильників, повідомляє The Hill.

Президент залишився у своїй машині, але повільно проїхав повз натовп, махаючи рукою учасникам мітингу. Учасники маршу скандували "США! США!" та фотографували Трампа.

Нагадаємо, що раніше CNN з посиланням на джерела повідомило, що штаб Трампа не тільки планує оскаржувати результати виборів у штатах, де переміг Байден, а й влаштовувати мітинги. Передбачається, що це може допомогти в якості аругментації того, що на виборах могли бути фальсифікації. 

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також