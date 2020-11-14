Фото: polk.gop

У Вашингтоні в суботу розпочався "марш-мільйонник" на підтримку чинного президента США Дональда Трампа.

Учасники планують маршувати вулицями міста та "підтримувати Трампа, країну та вільні вибори", - повідомляється на сторінці організаторів у акції у Facebook.

"Дональд Трамп встав і боровся за наш народ. Час виступити за нього та нашу Конституцію", - закликали організатори.

Хода розпочалася біля Національного Монументу. Пряму трансляцію веде телеканал FoxNews.

Фото: foxnews.com

President Donald J Trump just drove by at the Million Maga March!!! pic.twitter.com/kAb7p7t7is — Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 14, 2020

Оновлено. Дональд Трамп приїхав на марш і привітав своїх прихильників, повідомляє The Hill.

Президент залишився у своїй машині, але повільно проїхав повз натовп, махаючи рукою учасникам мітингу. Учасники маршу скандували "США! США!" та фотографували Трампа.

MOMENTS AGO: Trump supporters rush to see the president's motorcade driving by. pic.twitter.com/h0brs4gfC0 — The Hill (@thehill) November 14, 2020

Нагадаємо, що раніше CNN з посиланням на джерела повідомило, що штаб Трампа не тільки планує оскаржувати результати виборів у штатах, де переміг Байден, а й влаштовувати мітинги. Передбачається, що це може допомогти в якості аругментації того, що на виборах могли бути фальсифікації.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.