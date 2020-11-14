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В Афганістані у результаті вибуху автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода"

Під йго авто спрацював "магнітний" вибуховий пристрій.

В Афганістані у результаті вибуху автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода"
Журналіст Іліас Дає
Фото: Голос Америки

У результаті вибуху бомби у південній провінції Афганістану Гельманд загинув репортер, який працював в Афганській службі "Радіо Свобода".

Про це повідомляє “Голос Америки”.

За інформацією афганський посадовців, вбитий журналіст Іліас Дає та його брат їхали до прес-клубу в місті Лашкаргах, столиці провінції, коли їх машину підірвав "магнітний" вибуховий пристрій. В результаті вибуху постраждали його брат, який також є журналістом, та інші.

На цей час жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад, хоча урядовці покладають відповідальність на талібів.

Іліас Дає більше десяти років працював у провінції Гельманд для афганської філії американського урядового ЗМІ "Радіо Свобода".

Організація "Комітет із захисту журналістів" заявила, що влада Афганістану має "прискіпливо розслідувати" злочин та притягнути винних до відповідальності.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав вбивство Дає роботою "ворогів" Афганістану, "з метою приховати їхні огидні злочини та заглушити виразний голос ЗМІ".

За останні тижні Афганістаном прокотилася хвиля гучних вбивств освітян, активістів, журналістів та урядовців у Кабулі та інших містах. Ці вбивства лишаються без пояснень.

Так, минулої суботи подібний магнітний вибуховий пристрій у Кабулі вбив трьох високопосадовців центрального банку, включно з відомим колишнім ведучим політичного ток-шоу.

Нагадаємо, 9 вересня у Кабулі було здійснено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. Під час руху конвою чиновника спрацював вибуховий пристрій.

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