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В Саудівській Аравії під час урочистих заходів прогримів вибух, є поранені

В Саудівській Аравії під час урочистих заходів прогримів вибух, є поранені
Фото: https://www.aljazeera.com/

Щонайменше три людини були поранені в результаті вибуху бомби, який прогримів на церемонії на честь закінчення Першої світової війни на цвинтарі в місті Джидда в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Aljazeera.

На заході, який проходив на немусульманському кладовищі, були присутні дипломати декількох країн.

Через кілька годин після інциденту місцева влада заявила, що в результаті нападу були поранені громадянин Греції і саудівський офіцер служби безпеки. Британський уряд заявив, що один громадянин Великобританії також отримав легкі травми.

У заяві Саудівської Аравії, оприлюдненій державним інформаційним агентством SPA, йдеться, що наразі триває розслідування події.

Державне телебачення Саудівської Аравії повідомило, що на даний час ситуація з безпекою "стабільна".

На цей час жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за вибух. Не було також будь-яких вимог або заяв з мотивами таких дій.

У спільній заяві посольства Франції, Греції, Італії, Великобританії та США засудили напад, назвавши його "боягузливим".

"Такі напади на ні в чому не винних людей ганебні і повністю позбавлені справедливості", - йдеться в заяві.

Вибух в середу стався, коли президент Франції Еммануель Макрон відвідав меморіальну церемонію Першої світової війни в Парижі. Макрон рішуче відстоював право публікувати карикатури, які мусульмани вважають вкрай образливими, включаючи карикатури на пророка Мухаммеда, надруковані сатиричним журналом Charlie Hebdo.

Нагадаємо, у французькому Ліоні ввечері 30 жовтня невідомий напав на священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували. Пізніше повідомили, що поранений священник помер.

16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його підчас переслідування.

29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.

Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

1 листопада в історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав з ножем на людей. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.

Ввечері 2 листопада поблизу синагоги у центрі Відня сталась стрілянина. Нападників, ймовірно, було кілька, одного з них застрелили поліцейські, інші - втекли.

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