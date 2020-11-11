Марсоходу від NASA залишилося 100 днів до висадки

Посадка буде здійснена 18 лютого 2021 року о 15:43 за часом Східного узбережжя США.

Місії Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору залишилося 100 днів до висадки на Марсі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу NASA.

"Усього 100 днів і 268 млн км відділяють місію марсохода "Perseverance" від кратера Езеро. Посадка буде здійснена 18 лютого 2021 року о 15:43 за часом Східного узбережжя США", - йдеться в повідомленні. Сигнал підтвердження посадки має надійти в Лабораторію реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії через 11,5 хвилин.

"Perseverance" - вже п'ятий американський марсохід, який NASA відправляє для вивчення Червоної планети. Це найбільший у світі планетохід, його вага сягає 1025 кг, довжина - 3 метри і ширина - 2,7 метра.

На ньому встановлено бур для відбору проб з марсіанського ґрунту, в яких апарат буде шукати ознаки мікробного життя, є роботизована рука, відеокамери, інструменти для хімічного і мінералогічного аналізу ґрунту, рентгенівський спектрометр з тепловізором, ультрафіолетовий спектрометр для виявлення органічних речовин. Крім того, марсохід оснащений спеціальним апаратом MOXIE, який спробує виробляти кисень із діоксиду вуглецю, присутнього в марсіанській атмосфері, а також мікрофонами і датчиками для метеорологічних спостережень.

Згідно із супутниковими даними, в кратері Езеро колись була дельта річки, яка впадала в озеро. У скелях цього кратера, на думку вчених, могли зберегтися ознаки життя.

Американському роверу належить зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA. Її планують відправити до Червоної планети щонайшвидше 2026 року.

Передбачається, що новий планетохід зможе пропрацювати на Марсі 687 земних діб.

Вартість місії оцінюють у 3 млрд доларів.

Нагадаємо, ракета Atlas V з новим ровером Perseverance (марсоходом) і вертольотом Ingenuity стартувала з пускового майданчика SLC-41 на мисі Канаверал у Флориді 30 липня цього року.

Окрім американської місії, на Марс також полетів китайський Tianwen-1 та космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія")з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У вересні минулого року генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск представив космічний корабель, який може перевозити людей і вантажі на Місяць чи Марс і назад.