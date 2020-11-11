Троє щеплених російською вакциною лікарів все одно заразилися COVID-19

В Алтайському краї троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

Про це інформує російський Интерфакс.

За інформацією розробників, вакцина двокомпонентна: через три тижні після першої ін'єкції людина отримує другу.

"Вакцинованою і, відповідно, захищено від коронавірусної інфекції людина вважається лише через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час йде процес формування імунітету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що імунітет у хворих медиків, які пройшли вакцинацію, ймовірно, до моменту зустрічі зі збудником COVID-19 сформуватися не встиг. "Тільки це могло стати причиною зараження медиків", - підкреслюють в оперативному штабі Алтайського краю.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму в серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Учора стало відомо, що Угорщина розглядає можливість виготовлення російської вакцини на своїх потужностях.