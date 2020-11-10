Шмигаль пообіцяв бізнесу підтримку в умовах карантину

Для підтримки бізнесу уряд готовий відновити та розширити деякі програми підтримки, які діяли раніше.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що уряд готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня.

Про це він повідомив у Facebook.

"Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу", - повідомив Шмигаль.

За його словами, 11 листопада на засіданні Кабінету міністрів будуть розглянуті зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", - додав Шмигаль.

Для підтримки бізнесу уряд готовий відновити та розширити наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

Також уряд разом із Торгово-промисловою палатою зараз опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Володимир Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Сьогодні Міністерство культури, Державна служба з етнополітики та свободи совісті та лідери найбільших християнських церков закликали зберегти доступність храмів та закладів культури протягом усього тижня.