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Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19

Порошенко нагадав, що у червні помер його батько, а вже у серпні - батько його дружини Марини.

Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Людмила Переведенцева
Фото: Скріншот/ТСН

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про смерть своєї тещі Людмили Переведенцевої, яка хворіла на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять… Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 16 червня, у віці 84 років помер Олексій Порошенко, батько Петра Порошенка.

6 листопада в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Петро Порошенко заявив, що його теща Людмила Переведенцева, вмирає від COVID-19. 

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