Умер отец Петра Порошенко

Алексею Порошенко-старшему было 84 года.

Во вторник, 16 июня, в возрасте 84 лет умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого резидента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях", - говорится в сообщении.

Партия принесла соболезнования Петру Порошенко и Марине Порошенко.

Алексей Порошенко был генеральным директором финансово-промышленной группы "Укрпроминвест". В 2009 году получил звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украиной "в развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий выращивания сельхозкультур".

Был депутатом Винницкого областного совета.