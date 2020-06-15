Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
ГлавнаяПолитика

"Слуга народа" проводит собеседование с кандидатом в министры образования, экс-регионалом Шкарлетом

Сергей Шкарлет - бывший член "Партии регионов"

"Слуга народа" проводит собеседование с кандидатом в министры образования, экс-регионалом Шкарлетом
Сергей Шкарлет
Фото: gorod.cn.ua

Фракция "Слуга народа" на заседании проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

Об этом LB.ua рассказали нардепы.

Депутаты не голосовали за кандидатуру Шкарлета, поскольку на фракции не было большинства "слуг народа". Заместители главы фракции проведут голосование в своих подгруппах, чтобы понять, поддержат ли Шкарлета депутаты.

"Кому-то понравился, кому-то нет. Держался лучше, чем на комитете", - отметил один из нардепов от "Слуги народа".

Голосование за назначение нового министра образование может состоятся на этой пленарной неделе.

Директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко на заседание фракции не пригласили, хотя утром она встречалась с профильным комитетом. На данный момент Шкарлет остается единственным кандидатом в министры.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.

В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, правда, безуспешно.

Напомним, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий. 

Президент Владимир Зеленский несколько раз предлагал народному депутату, главе комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность профильного министра. Тот отказался.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также