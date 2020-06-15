"Слуга народа" проводит собеседование с кандидатом в министры образования, экс-регионалом Шкарлетом

Фракция "Слуга народа" на заседании проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

Об этом LB.ua рассказали нардепы.

Депутаты не голосовали за кандидатуру Шкарлета, поскольку на фракции не было большинства "слуг народа". Заместители главы фракции проведут голосование в своих подгруппах, чтобы понять, поддержат ли Шкарлета депутаты.

"Кому-то понравился, кому-то нет. Держался лучше, чем на комитете", - отметил один из нардепов от "Слуги народа".

Голосование за назначение нового министра образование может состоятся на этой пленарной неделе.

Директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко на заседание фракции не пригласили, хотя утром она встречалась с профильным комитетом. На данный момент Шкарлет остается единственным кандидатом в министры.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.

В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, правда, безуспешно.

Напомним, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

Президент Владимир Зеленский несколько раз предлагал народному депутату, главе комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность профильного министра. Тот отказался.