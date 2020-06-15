ОАСК отменил решение об увольнении директора ГП "Антонов" Донца

Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.
Об этом сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса.
Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП" Антонов" в Государственном реестре, в том числе - исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия.
"Согласно Кодексу административного судопроизводства решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть господин Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов". Любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст.3", - пояснил старший партнер юрфирмы Роман Марченко.
Напомним, 9 июня "Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" Донца из-за результатов проверки предприятия.