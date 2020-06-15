ОАСК отменил решение об увольнении директора ГП "Антонов" Донца

Суд удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса.

Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Об этом сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса.

Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП" Антонов" в Государственном реестре, в том числе - исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия.

"Согласно Кодексу административного судопроизводства решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть господин Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов". Любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст.3", - пояснил старший партнер юрфирмы Роман Марченко.

Напомним, 9 июня "Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" Донца из-за результатов проверки предприятия.