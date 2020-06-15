Порошенко: приспешники Януковича возвращаются в Украину

Приспешники Виктора Януковича начали возвращаться в Украину и прорываться во власть. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко под стенами Киевского апелляционного суда, где проходит заседание по делу о государственной измене Януковича.

«Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова «агрессия». Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И назначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Звиробий и Софии Федины, Татьяны Чорновил и Стерненко, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета», - отмечает Петр Порошенко.

Он обратился к нынешней власти с требованием прекратить попытки ревизии событий Революции Достоинства "в угоду Путину и пророссийским силам".

«Это ваша ответственность - остановить ползучий российский реванш, это ваша ответственность - доказать, что так называемые «12 пунктов плана Кремля» - это не задача вам, опровергнуть вашими прямыми действиями. Я твердо убежден, что Украина должна сейчас остановить эти события, потому что эти события очень похожи на события ноября 2013 года. Экономика падает, власть неопытная, не в силах остановить пандемию коронавируса и пытается остановить отсутствие хлеба и сала у украинцев видосикамы и поп-корном», - предостерегает Порошенко.

Он также отметил, что гражданское общество и демократическая оппозиция не позволят реализовать путинские сценарии в Украине.