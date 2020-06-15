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Зеленский поручил закупить электрички с кондиционером

Президент считает, что это позволит снизить риски заражения коронавирусом.

Зеленский поручил закупить электрички с кондиционером
Фото: NewsOne

Президент Владимир Зеленский поручил в рамках борьбы с коронавирусом закупить электрички с кондиционером.

Об этом говорится на сайте президента по итогам традиционного совещания по борьбе с коронавирусом.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - сказано в сообщении.

В марте 2020 года, перед началом пандемии коронавируса, Зеленский вместе с Криклием ездил на Крюковский вагоностроительный завод. Там он поручил заказать у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

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