Зеленский поручил закупить электрички с кондиционером

Президент Владимир Зеленский поручил в рамках борьбы с коронавирусом закупить электрички с кондиционером.
Об этом говорится на сайте президента по итогам традиционного совещания по борьбе с коронавирусом.
"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования", - сказано в сообщении.
В марте 2020 года, перед началом пандемии коронавируса, Зеленский вместе с Криклием ездил на Крюковский вагоностроительный завод. Там он поручил заказать у предприятия три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.