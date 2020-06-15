​Кулеба: в посольстве Украины в Китае лишь один дипломат знает китайский

После завершения карантина Министерство иностранных дел Украины объявит открытые конкурсы на должности в органы дипломатической службы.

Об этом во время отчета о своих 100 днях работы заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства – Дмитрий Кулеба.

Он сообщил, что кандидатов на новые должности в системе дипслужбы будут искать за пределами МИД. Один из основных критериев – знания языков.

"Были обнаружены, к сожалению, ужасные ситуации, когда в Китае в украинском посольстве лишь один человек полноценно владеет китайским языком. Это недопустимо. В МИД нет своего внутреннего ресурса, чтобы закрыть кадровый вопрос с точки зрения знания нераспространенных языков. Поэтому мы выйдем за пределы [системы МИД] и откроем двери для людей, которые хотят стать дипломатами", – отметил Кулеба.

Министр акцентировал, что самая большая проблема со знанием арабского языка, а внутреннее ведомственное исследование показало, что большинство украинских дипломатов хотят проходить дипломатические миссии в странах Европы и Северной Америки.

"Вот почему по моему поручению был разработан мотивационный пакет для кандидатов на должности в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Всё было сделано в рамках законодательства. Ты получишь лучшие карьерные возможности, если отправишься в такую страну [одного из указанных регионов]. Этим мы хотим ликвидировать дисбаланс в системе направления качественных кадров. Хотим, чтобы эти регионы интересовали наиболее подготовленных и эффективных украинских дипломатов", – сказал Кулеба.

В то же время глава МИД уточнил, что знание языка не будет основным критерием для отбора на дипломатические должности, также будут проверяться и другие необходимые для дипслужбы знания. В том числе будет введено психологическое тестирование для сотрудников ведомства перед отправкой заграницу.

Напомним, что 18 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил послом в Китае Сергея Камышева, который в 2004-2009 годах уже занимал эту должность.