ВАКС арестовал фигуранта дела о взятке Холодницкому

Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела о взятке главе САП Назару Холодницкому Андрея Кича на два месяца с залогом в более 40 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании суда 14 июня.

В частности, следственная судья постановила частично удовлетворить ходатайство прокурора об избрании Кичу меры пресечения.

"Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 млн 358 тысяч 400 гривен", - зачитала решение судья.

В случае выхода под залог Кич будет обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

Андрей Кич ранее работал юристом в компании Burisma Group, последние шесть месяцев он занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн. Троих человек задержали.

Взятку давали за закрытие дела относительно экс-министра экологии Николая Злочевского.