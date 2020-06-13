Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг сообщения о заражении коронавирусом.

"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", - сообщил он в комментарии "Интерфаксу-Украина".

Об этом также говорится на сайте президента Украины.

"По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен", - сказано в сообщении.

Все сотрудники Офиса президента регулярно проходят тестирование.

О коронавирусе у Резникова и советника президента Руслана Демченко раньше сообщили несколько украинских изданий. При этом Резников в комментарии "Украинской правде" сообщил, что тесты на коронавирус сейчас сдают после каждой командировки.

Напомним, что Резников 12 июня летал в Париж на переговоры по Донбассу.

В состав украинской делегации также входили министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, глава Офиса президента Андрей Ермак,заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.